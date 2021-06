Todos contra Cris Morena: Angie Balbiani habló de su obsesión por la delgadez

Invitada a “Intrusos” (América) Angel Balbiani habló de su gran momento profesional en “Editando Tele” (Net TV) y personal, ya que recientemente anunció que está esperando un bebé.

Feliz y realizada, la actriz recordó junto a los conductores y a las panelistas, el desafortunado comentario de Cris Morena a Jey Mammon sobre los kilos que debería perder para aspirar ser el nuevo conductor de “Jugate Conmigo”.

Como parte, en el pasado de los ciclos Floricienta y Rebelde Way, Angie dijo sobre lo sucedido en “Los Mammones”: “A mí no me sorprendió pero porque tampoco le caería a Cris, per sé. Me parece que ella es de una generación en la que siempre el tema de estar flaco es un beneficio", comenzó diciendo la invitada y luego agregó: "Cuando a vos te dicen 'qué flaca que estás', te están diciendo un halago. No tienen ni idea si la mina está anoréxica, si tiene una enfermedad, etc", lanzó Balbiani.

"Le podemos caer a Cris, pero no es ella la persona. Representa a toda una generación ese tipo de pensamientos. Yo tenía 21 años cuando empecé a trabajar y nunca la escuché decirlo en voz alta, pero de vuelta no le quiero caer a Cris porque yo tuve la suerte de tener unos kilos de más y hacer Rebelde Way", recordó la panelista en el piso de Intrusos.