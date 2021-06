Anamá Ferreira tildó a Diego Brancatelli de ´ensobrado´

Luego de la participación de Débora Plager en “ShowMatch: La Academia” (El Trece) Anamá Ferreira usó las redes sociales y manifestó: "al fin encontré a alguien que baila peor que yo".

Ante esta afirmación de la ex modelo, Diego Brancatelli en defensa de su compañera de “Intratables” (América) tildó de "impresentable y mamarracho" a la brasilera.

Frente a este calificación, Anamá usó su cuenta de Twitter y disparó: "¿Así que @diegobranca dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil? Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos tres cuadras juntos a ver a quien el pueblo le pasa factura", comentó la ex modelo.

"La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel. ¿Y vos ?", dijo y luego agregó: "No te voy a denunciar por maltrato @diegobranca. Ya bastante tenés con no poder caminar tranquilo por la calle. Lo que si te pediría es que no te refieras más a nadie así, porque hay gente a la que quizás puedas seguir haciéndole daño. Bah, como hiciste toda tu vida", manifestó.

"Tu diferencia con la mía @diegobranca no es el País de origen. Es que yo nací para construir y vos para destruir. Esa es la única grieta", dijo en otro de sus posteos la morocha.

Para finalizar Anamá manifestó: "Jaja gracias a los mensajes de apoyo. Los quiero mucho, siempre están conmigo. Lo que dije de mi mancha en la piel es jugando por el color corazón rojo. Besos los adoro y gracias por seguirme. Me voy a tomar un Fernet".