´Yo soy como una sopapa´, la sorprendente confesión de Jimena Barón

Nuevamente instalada en la escena mediática, Jimena Barón sorprendió por estos días con sugerentes fotos junto a un musculoso hombre tatuado al que nadie conocía.

Finalmente fue la misma cantante quien se ocupó de contar que está realizando un nuevo video de una canción próxima a estrenar y que tendrá al DJ y actor Fernando Goncalves Lema como su partenaire.

Consultada sobre la foto que circuló en las redes y que se observa a la pareja besándose, Barón dijo al programa “Hay que Ver” (El Nueve): “Es muy fachero. Está tallado. No había beso en el videoclip y le dije ‘hagamos uno por las dudas. ¿Te jode? Las directoras no quieren, pero a mí me parece que garpa’. ‘No hay problema’, me dijo”, comenzó contando Jimena.

“Yo soy como una sopapa. Yo beso increíble. Él tuvo un primer beso que me paré y le dije ‘¿vos me estás cargando? ¿Este es tu beso de mierda? Yo soy peleadora, provocadora y ahí se envalentonó y estuvo bueno”, agregó la influencer.

“El primer beso fue una cagada. Le dije ‘sos el chico de mi videoclip, ¿me vas a dar este beso frente a tus amigos y tu familia? Yo juego a intimidar. Después me chapó con todo”, dijo Barón y descartó que exista alguna relación con el joven que también deslumbró con su cuerpo en la obra de María Muscari Sex”.