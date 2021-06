Dos famosas se convirtieron en madres durante el fin de semana

No hay momento más importante para la vida de una mujer y su familia que recibir a un nuevo integrante de la familia.

La sorpresa es aún mayor si ese hijo es deseado y esperado y eso fue lo que ocurrió en estos días con dos figuras del espectáculo que fueron madres recientemente.

Una de ellas fue Juana Repetto, que junto a su esposo Sebastián Graviotto, se convirtieron en padres de su primer hijo en común.

La hija de Reyna Reech tuvo a su bebé, Belisario en un parto respetado, en el agua y sin intervención de ayuda alguna. Monitoreada y acompañada en todo momento por su obstetra y una partera, la actriz disfrutó de su segundo parto y los compartió en las redes sociales.

“Ahora si, feliz día amore 🤍. Se puede estar así de feliz al instante de parir cuando te acompañan amorosa y respetuosamente.

GRACIAS @lodeiromartinez y @edithdiezpartera por cada palabra y mimo en el momento exacto! Gracias @sebastiangraviotto por bancarme en la elección y acompañarme en el nacimiento más hermoso y soñado que se pueda haber tenido, fue espectacular parir de tu mano 🙌🏻. Te amamos, feliz día papá 🐣”.

También, pero en Estados Unidos, la actriz Anita Pauls, hija de Mirtha Busnelli y hermana de Nicolás y Gastón dio a luz a su primer hijo fruto de la relación con personal trainer.

A través de sus redes sociales, la joven comentó que estuvo tres días con trabajo de parto y que el bebé, quien aún no tiene nombre, nació antes de término.

También muy feliz y a través de Instagram, la rubia compartió un extenso vivo en donde contó todos sus temores, momentos de incertidumbre y felicidad lejos de Argentina y su familia.

“Agotadas y felices 💗 Así quedamos después de 74 horas de parto x inducción en el hospital. Nadie dijo que fuera fácil pero 3 días, mamadera 😅

Alta odisea, todas las emociones. Por suerte lo logramos sanas, salvas y vaginal. Aunque honestamente en muchos momentos la cesárea no parecía tan mala opción. Absurdo que tenga que agradecer que los médicos me respetaron y bancaron 3 días porque yo quería que fuera vaginal pero sí, gracias. Gracias Universo también. Valió la pena la espera y el dolor. Dolor que no se le desea ni a le enemigue eh. Dolor incomparable nunca antes sentido. Entendí qué hay algo que es vomitar del dolor. Qué? El cuerpo no sabe cómo lidiar con tanto dolor que vomita? Increíble. Y algo más increíble que es conocer a mi Bendi que lo supera todo. Y lo volvería a hacer toda la vida. Porque la deseé tanto y eso fue clave. Y cuando sentía que no podía más el doctor me dijo decite que podés y adivinen qué. Pude. Muy capas y capaces somos 💪

Nos fuimos del hospital 20 horas después del parto. Y ahora se viene la posta. The postest. Ya en casa muy enamorada y tan en éxtasis con el cuore a puras explosiones de amor 24/7.

Los invito a recorrer este carrusel de emociones.

Gracias siempre por todos sus mensajes del amor. Se sienten bien ricos”, finalizó la actriz con su beba en brazos y junto a su pareja.