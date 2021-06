Molido a golpes: un actor denuncia a Diego Boneta por un ataque durante una grabación

El éxito de la serie de Luis Miguel en Netflix y de la fama del actor que interpreta al Rey Sol, Diego Boneta, se vio opacado en estos días por una extraña denuncia de unos de los actores de la historia.

El actor español Martín Bello, quién en su papel de Tito, el tío de Luis Miguel en la ficción, acusó al actor de haberle provocado lesiones durante una escena de violencia en la segunda temporada.

La información llegó a Argentina luego de la declaración del perjudicado en “LAM” (El Trece) programa a cargo de Ángel de Brito.

“Nadie me avisó nada. Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada, el padre de Luis Miguel en la ficción, en la primer temporada”, comenzó diciendo Bello durante la entrevista por streming.

Luego el hombre contó que la escena tuvo no menos de 10 tomas para poder realizarse: "De repente se marcó así, y sólo intentaron ponerme unas protecciones que encima se fueron cayendo. En la primera toma, una cadena que me regaló mi mamá, que murió hace poco tiempo, me la rompió. Ahí cuando terminó esa escena les dije ‘ahora me buscan la cadena y los anillos o yo no sigo’. Ya ahí advertí que las cosas no venían bien”.

Sorprendido por las declaraciones del entrevistado, De Brito consultó: “¿Qué golpes recibiste de más?”, a lo que Bello respondió: “Todos...” y sumó: “La más grave fue una lesión en el cuello. Todavía estoy con tratamiento para que no me quede un dolor crónico, ni la falta de movimiento en el brazo”. También el actor aseguró que las consecuencias de la olvidable escena fueron más serias “de lo que esperaba”: “Tengo todos los certificados y los informes médicos. Tuve dolores de cabeza que se me quedaba media cara dormida", comentó.

Sin ser parte de la tercera temporada por la situación vivida el actor comentó: "La productora hizo algo muy feo: me pusieron en copia en el mail y vi toda la negociación con mi agente. Esa es mi prueba para llevar a la justicia. Ellos incumplieron mi contrato, me han dejado sin trabajo. Iba a estar en la tercera temporada y ahora parece que no".