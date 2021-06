¿Por qué Dani La Chepi no quiere que Sol Pérez gane MasterChef Celebrity?

A punto de finalizar “MasterChef Celebrity 2” y con Sol Pérez entre los tres mejores junto a Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau, Dani La Chepi salió a decir que no quiere que la ex chica del tiempo gane el reality de cocina.

La mala onda entre Dani La Chepi y Sol Pérez no es nueva y se originó cuando la influencer dijo que la curvilínea rubia era demasiado competitiva y no pensaba en sus compañeros del programa.

Ya fuera de la competencia, La Chepi no tuvo problemas en decir que espera que la novia de Guido Mazzoni no gane. Consultada sobre quién es su favorito de los tres famosos la rubia comentó: "Georgina Barbarossa…Con ella hablo más que con mi mamá. Le dicen ‘La tía’ pero es como una mamá y me parece que se lo merece. Es una mina tan remadora de la vida, (…) y aparte cocina muy bien, aunque los chicos también. Gastón (Dalmau) y Cande (Vetrano), la verdad es que también me gustaría que ganen”, dijo en diálogo con Canal 9 antes de la salida de la joven actriz.

"Sol Pérez no me gustaría que gane”, agregó sin filtro: “…Es que, para mí, los que se fueron (eliminados) se fueron. Ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar, pero todos los demás no descansaron nunca” se justificó Dani.

“¡No me gustaría que gane Sol Pérez porque no me gusta! ¡Quiero que gane Georgina pero no me gusta que gane Sol Pérez!”.