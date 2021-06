Corte y Confección: fuerte reclamo de los diseñadores por la falta de pago

Hace un poco más de una semana dieron por finalizado el reallity conducido por Andrea Pollitti, Corte y Confección famosos. Este no fue lo que esperaban e incluso tuvo un cierre forzado. El problema radica ahora en que, según un ex participante, no les habrían pagado.

Cada famoso estaba acompañado por un diseñador que ya había pasado por el programa en ediciones anteriores. Sin embargo el problema se dio a conocer en la jornada de hoy a través de las redes sociales. El vocero fue Mauricio uno de los finalistas del programa y considerado uno de los más extravagantes.

En su cuenta de Instagram publicó: "es indignante tener que ir detrás de un paso. Es como si tu trabajo no cuenta". Luego de ello reforzó manifestando "seguimos esperando que nos paguen los últimos 2 meses de grabación de Corte y Confección". Después de ello dijo que nadie les da respuesta, a lo que sumó decir que esto no le pasa a los famosos que participaron.

Entre sus posteos detalló "Lo peor de todo, es que no son cifras altísimas de dinero. Todo lo contrario, cobramos un tercio de lo que cobra un famoso, y éramos lo que más cocíamos". También dio a conocer que algunos de los participantes callan debido a que siguen en la empresa, aunque ellos tomaron esta medida debido a que necesitan que les paguen.