Luego de insultar a Ángel de Brito, Charlotte Caniggia posó en colaless

En la misma noche en que en Telefé “MasterChef Celebrity” vivía la primera parte de su final, en El Trece se realizaba el duelo y la eliminación por voto telefónico de Charlotte Caniggia.

En medio de un clima tenso protagonizado por la hija de Mariana Nannis y el jurado formado por Pampita, Jimena Barón, Hernán Piquín y Ángel de Brito, la mediática se sorprendió por la eliminación y lanzó un insulto hacia el conductor que “LAM” que enojó a Pampita.

Minutos antes, de Brito comentó sobre la performance de la hermana de Alex Caniggia: “Charlotte vino a robar esto lo hizo en el cantando el año pasado”, dijo el conductor e inmediatamente la joven lanzó: “Y bueno amigo vení y hacelo vos a ver cómo te sale, la concha de tu hermana”.

Paralizados por el exabrupto la mujer de Roberto García Moritán dijo: “No me gusta este trato de participantes hacia nosotros, no me gusta que nos insulten de esa manera”, dijo la modelo casi enfurecida.

Sorprendida por la eliminación, Charlotte restó importancia a lo sucedido y, como de costumbre, posó muy sensual en sus redes sociales.

Con ropa interior de lycra dorada y encaje negro, la influencer promocionó un producto vitamínico. De espaldas y apoyada en una ventana la joven dejó su colaless en primer plano enloqueciendo a sus más de 2.6 millones de seguidores.