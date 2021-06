Encontraron sin vida al padre de El Polaco

Este jueves la noticia de la muerte del padre de El Polaco sorprendió al mundo del espectáculo por la relación del artista con el hombre a quien consideraba como un pilar en su vida.

La productora musical del participante de “ShowMatch: La Academia” (El Trece), fue quien compartió la noticia en sus redes sociales y luego Ángel De Brito viralizó la información para los fanáticos del artista.

Jorge Carlos Cwirkaluk, fue encontrado sin vida en su casa y hasta el momento se intentan establecer las causas del fallecimiento.

Hace algunas semanas, El Polaco visitó a Jey Mammon en su programa de América y relató la dura vida que llevó su padre, situación que marcó su vida.

“Yo creo que en el tema de las adicciones es como un minuto a minuto, es algo que a veces estás bien y a veces hay recaídas. Pero dentro de todo lo que viví en mi infancia, yo saco las cosas buenas y mi viejo como pudo me enseñó a ser un buen tipo”, dijo El Polaco.

“Me acuerdo que se lo llevaban porque se tenía internar en (la clínica psiquiátrica) Open Door, en Luján, un loquero. Y me acuerdo que lo último que hizo fue vender su moto, tenía una Zanella Sapucai, y me compró un bajo y una guitarra. Y yo, después de eso, aprendí a tocar el bajo y la guitarra con eso, te lo juro por mis hijos”, dijo el joven y agregó: “Él lo hacía con el corazón. Mi viejo es mi ídolo y mi gran debilidad porque cuando yo lo veo mal, me quiebro. No lo puedo ver mal”.

Falleció Jorge, el papá de “El Polaco” #QEPD uD83DuDC95 pic.twitter.com/JSrf6dNn5d — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 24, 2021

“Junté mis pesos y como mi viejo vivía de alquileres, lo saqué de la villa y lo llevé a un lugar más tranqui. Le pude comprar una casa a mi viejo y te puedo asegurar que después de eso, Dios me trajo una bendición terrible”, relató El Polaco a Jey Mammon.

En el último día del Padre, el cantante usó sus redes sociales para dejarle un emotivo mensaje: "Feliz día al mejor papá del mundo... siempre me quedaré con todo lo que me enseñaste lo bueno y lo malo... y si te tendría que elegir lo volvería a hacer”.