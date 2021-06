´Te amo´: el mensaje de Gastón Dalmau a su novio luego de ganar MasterChef

Luego de una semana de final en Telefé con “MasterChef Celebrity”, el programa más exitoso de la televisión argentina y que marcó un récord al ser lo más visto del año con casi 30 puntos de rating, Gastón Dalmau resultó triunfador del reality y agradeció a todos sus afectos por acompañarlo a lo largo de varios meses.

Desde la distancia, sus padres y amigos, instalados en Coronel Suárez –provincia de Buenos Aires- y desde Estados Unidos su pareja, el joven de 23 años se las ingenió y aprendió de cocina logrando el premio y el reconocimiento mayor.

Hace algunas semanas y luego de una pregunta de Santiago del Moro mientras el participante cocinaba, se supo que en Los Ángeles, el actor tenía un amor y una mascota.

Luego se supo que se trata de José Navarro, un español community manager con quien convive y comparten una mascota llamada Roger.

"Primero agradecer al equipo increíble que hay acá. El jurado, qué decirles... Aprendí tanto, disfruté, me enojé, lloré, me reí, me divertí", dijo Dalmau apenas supo queera el ganador del reality de cocina.

Luego sumó: "A mi familia, que están en casa mirándome, a mi familia en Los Ángeles, mi amor, te amo. Lo llevo para casa", dijo el rubio tirando un beso al aire y mostrando a cámara el trofeo obtenido.

Pasada la euforia de la gran final, Gastón habló con Teleshow sobre sus proyectos y detalló: "Estoy averiguando para ver cuándo puedo hacer la beca (en una escuela de cocina de renombre) que nos ganamos. También estoy teniendo algunas charlas con Telefe para seguir trabajando con ellos. Pero mi plan ahora es volver a mi casa de Los Ángeles. La idea es ir de vacaciones, descansar, hasta que termine el verano allá. Me esperan mi perro, Roger, y José, mi pareja. Cuando hablo de mi familia me refiero a ellos", dijo el actor en un gran momento personal y profesional.