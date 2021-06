Laura Novoa: ¿Medio millón de pesos por conducir un acto oficial?

Este domingo y luego de la realización del acto oficial por los más de 90 mil fallecidos por el coronavirus, Laura Novoa quedó en el medio de la polémica por ser acusada de cobrar una cifra millonaria por la conducción del evento.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la actriz compartió fotos del acto junto al Presidente Alberto Fernández, la Primera Dama y demás participantes y explicó, en un texto extenso que su pago no era el que estaba circulando a través de las redes sociales.

“Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10% de lo que se está diciendo” le dijo Laura Novoa a #LAM @LosAngeles_ok pic.twitter.com/9soSB8l44t — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 27, 2021

Además de la polémica generada por la supuesta cifra cobrada, lo que molestó a muchos usuarios de Twitter fue el uso del lenguaje inclusivo en medio de la ceremonia realizada en el CCK: "Muchas gracias a todos, todas y todes por ser parte de esta ceremonia", expresó.

Sorprendida por los ataques en las redes, la ex participante del “Cantando”, se comunicó con Ángel de Brito quien compartió la explicación de Novoa con su seguidores en Twitter.

A quien se le ocurrió este papelon? Cuanto nos salió a nuestros bolsillos? — A N G E L (@AngeldebritoOk) June 27, 2021

“Lo que me pagaron por la conducción del evento es el 10 por ciento de lo que se está diciendo”, precisó la actriz al conductor de “LAM” (El Trece).

Con el pasar de las horas y el incremento del escándalo, la actriz explicó en su cuenta de Instagram: "Aquí algunas imágenes del día de hoy. Me sentí honrada por haber sido convocada para conducir el acto de homenaje a las victimas fallecidas por covid-19. Fue un acto plural desde el punto de vista político, religioso y cultural, en el que participaron las autoridades de todas las provincias y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", comenzó su posteo.

"Lamentablemente me veo en la situación de aclarar que la cifra que están diciendo que cobré por el mismo es absurda y totalmente alejada de la realidad. El pago se realiza a través de la Asociación Argentina de Actores en donde pueden constatarlo. Me duele que estén diciendo cosas que no son verdad, pero sobre todo me duele que algunas personas mientan sobre cuestiones tan sensibles que deberían unirnos a todes", destacó.

Yo no quiero un homenaje para mi esposo yo queria una vacuna a tiempo que le hubiera salvado la vida — claudiauD83CuDFB5 (@clotis22) June 27, 2021

Finalmente dijo: "Mi agradecimiento a todos los trabajadores esenciales, a los mensajes de amor y de respeto de la gente. Y, sobre todo, porque es lo más importante, mi acompañamiento a los familiares de los fallecidos en esta pandemia. Con la esperanza de que tanto dolor nos una y podamos construir una sociedad más justa".