¿Arrepentido? Yao Cabrera no sabe si peleará con el Chino Maidana

Luego de la “arenga” en redes sociales de parte de Yao Cabrera al boxeador El Chino Maidana, parece que el uruguayo está un poco arrepentido por todo lo que se generó en torno a la pelea.

Sin ánimo de echarse atrás, Cabrera tiene la idea de hacer un gran show mediático en torno al encuentro con el boxeador y que tenga fines benéficos.

"Él no quería pelear contra mí, pero cuando lo agité en las redes sociales, aceptó y dijo que me va a moler a piñas", dijo el youtuber uruguayo.

Inspirado en la pelea de Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul, el amigo de Morena Rial dijo: "Estaba viendo ese combate, miré Twitter y me llegaban cientas de menciones que me decían que tenía que pelear contra el Chino Maidana, así nació todo", comentó a Crónica TV.

Cuando Maidana aceptó la pelea, Yao confesó que sintió temor: "no quiere un show, quiere pelear de verdad y romperme las costillas para que me vaya, porque yo prometí que si pierdo me vuelvo a Uruguay", dijo el joven.

Concentrado en el duelo, Yao dijo que desea que la pelea con Maidana sea "algo social y positivo con la que se pueda dar una mano". "Siempre algo que me gustó y que estoy en deuda es poder ayudar a la sociedad y esta es una gran oportunidad".

¿Aceptará Maidana ser parte de un show mediático?