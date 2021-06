Barassi se vacunó y le dio su cuota de humor al momento

El conductor más querido de la tele informó en sus redes que ya fue inoculado con una de las vacunas contra el covid 19. Esto fue a través de su cuenta de Instagram donde le sumó una cuota de humor al momento

"Les quiero contar algo. Primero un poco serio y luego con humor". A esto le sumó que ya esta vacunado. Al mismo tiempo manifestó que "era un tema que me tenía nervioso" aunque ya había contraído la enfermedad.

A la vez mencionó que en su trabajo se cumplen con los protocolos, pero el miedo siempre esta vigente. En un momento pensó en vacunarse afuera pero "en Capital habilitaron la vacunación para para personas en su condición" y en las 24 horas le dieron un turno.

Ante esto felicito al gobierno por que ahora esta tranquilo para seguir trabajando y cuidando a su familia. En cuanto a lo gracioso señaló que lo mandaron a la rural "no se pueden hijos de p.., me sentí una vaca gorda". Para finalizar dijo " vamos argentinos que no sobra actitud y huevos no sé si alcanza pero bueno a bancar"