Felicidad: Nació Vitto el primer hijo de Belén Francese

Finalmente y luego de nueve largos meses, Belén Francese dio la noticia del nacimiento de su hijo fruto de su relación con el empresario mendocino Fabián Lencinas.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia compartió una foto de los piecitos del bebé y la identificación de la clínica en donde se leen claramente los apellidos de los flamantes padres.

“Nacióooo Vitto”, escribió la mediática y agregó: “Derivado del latín vita, que es vida. Nuestra “vida“ entera entregada a él!! Muertos del amor del más Increíble que sentí en mi vida, estamos modo limbo!””.

“Yo extasiada no puedo dejar de completarlo. Después cuando me alivie les cuento todo (la experiencia más hermosa) Enamorada es poco”, agregó Francese quien no perdió la oportunidad de agradecer al equipo médico que la asistió en tan importante momento.

Belén se casó el 28 de diciembre del 2020 en Mendoza y el mismo día anunció que estaba embarazada.