La emotiva despedida de Samanta Casais a Agustina Fontenla

La noticia sobre el fallecimiento de Agustina Fontenla dejó a muchos sin palabras, sobre todos a sus ex compañeros de “Bake Off” (Telefé) y personas que conocieron a la joven abogada y pastelera que tanta empatía generó en las redes sociales.

Además de sus compañeros y de Paula Cháves, Damián Betula y Christophe Krywonis despidieron a la joven en sus redes sociales e impactados por el dolor.

Como no podía ser de otra manera, uno de los mensajes más emotivos lo escribió la polémica Samanta Casais –que fue descalificada del reality por tener experiencia previa- que usó su cuenta de Instagram para despedir a su gran compañera.

Hasta Siempre Agus uD83DuDCAB... QEPD

Un Beso y Abrazo enorme a su Familia y Amigos... que triste Noticia... pic.twitter.com/SathaD1Nw4 — PAULA (@paulitachaves) June 3, 2021

Junto a unas fotos y un video de un día de descanso en una cancha de golf, la joven escribió: “Quiero recordarte así, con tus ocurrencias, con tus chistes, con tu risa contagiosa que todos amábamos, con tus mini clases de flores de azúcar y con miga de pan 🤍 con el paseo en el carrito de la producción y con tantas cosas más que me hacen sentirte cerca!”, comenzó diciendo la cocinera.

Luego agregó: “No me olvido más cuando me dijiste: Subite al carrito que vamos a pasear! Como nos reímos! Como voy a extrañarte!!! me quedé con ganas de volver a abrazarte, volver a decirte que te quiero pero lo hago mirando al cielo y sé que te va a llegar 🤍 Seguí pasteleando allá arriba y rompiéndola toda como siempre lo hiciste 🤍 Te quiero siempre y descansa en paz linda Agus 🤍”, finalizó Samanta.