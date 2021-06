´No hubo códigos´: Horacio Cabak confirmó que lo echaron de Polémica en el Bar

La vida de Horacio Cabak ya no es la misma. Luego de conocerse su situación matrimonial a través de su mujer que cansada de supuestas infidelidades le contó todo a Ángel De Brito, ahora el panorama laboral no es el óptimo para el ex modelo.

Este jueves y a través de su cuenta de Twitter, Cabak se despidió de “Polémica en el Bar” (América), ciclo en el que tuvo algunos encontronazos con Mariano Iúdica por no querer hablar de su vida privada.

Adiós @PolemicaBar.

Gracias x todo. — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

Lo que más molestó al ex ShowMatch y a la producción del histórico programa, fue que Horacio fuese de invitado a “PH Podemos Hablar” y relatara con detalles sus problemas personales.

No Renuncié.

No fue de común acuerdo.

No hubo conversaciones.

NO hubo respeto.

No hay códigos

Simple.

uD83DuDCAA — Horacio Cabak (@HoracioCabak) June 3, 2021

Luego de varios días, el conductor de “La Jaula de la Moda” se despidió del programa pero con el transcurrir de las horas y por algunas declaraciones de la gente de América que sostuvo que la desvinculación con el presentador se venía tratando con él directamente, el rubio salió a decir que lo habían despedido, en malos términos, del canal de Daniel Vila.

"No Renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. NO hubo respeto. No hay códigos. Simple", lanzó Cabak en su cuenta de Twitter, y a partir de ese momento la red del pajarito explotó.

Me parecía raro @HoracioCabak ya que yo tengo entendido que hace unos dias cuando SI renunciaste te pidieron que sigas, habías firmado un contrato hace 15 días, que ahora te lo rescindieron (creo que son motivos) y hasta @AmericaTV está sorprendido. https://t.co/R7Q9VKSjfK — Pablo Montagna (@pablomontagna) June 3, 2021

Uno de los posteos más llamativos fue el del periodista Pablo Montagna quien luego de retuitear el comentario de Cabak manifestó: "Me parecía raro @HoracioCabak ya que yo tengo entendido que hace unos días cuando SI renunciaste te pidieron que sigas, habías firmado un contrato hace 15 días, que ahora te lo rescindieron (creo que son motivos) y hasta @AmericaTV está sorprendido".

¿Contestará Horacio?