Masterchef Celebrity: entre escándalos y gritos ya se grabó la gran final del reality de cocina

Este próximo 21 de junio se verá en la pantalla de Telefé, la gran final de la segunda edición de “MasterChef Celebrity 2”.

El ciclo más exitoso de la televisión argentina que llegó a superar los 20 puntos de rating, sobre todo en época de pandemia y con una audiencia en casa, tuvo su grabación final y como es costumbre el dato del ganador no se filtró aún porque la producción tiene dos ganadores y el elegido conoce la decisión del jurado en día de la final.

En ese contexto y como se supo días atrás, se generó una pelea entre Andrea Rincón y Analía Franchín por un tema de ubicación para ver la gran final.

uD83DuDCFA Se grabó la final del reality de cocina y en @intrusos están todos los detalles sin spoilear nada uD83DuDE48 uD83DuDCA3



Cc @adrianpalla @rodrigolussich pic.twitter.com/mmCUae9MrV — América TV (@AmericaTV) June 4, 2021

Si bien no se supo más de eso, este viernes en “Intrusos” (América) Rodrigo Lussich dio más detalles de los ataques verbales de la ex Gran Hermano con la subcampeona de la primera edición y los intentos de la producción del programa porque la pelea no terminara en violencia.

El autor de “Los Escandalones”, confesó: “En medio de la discusión se acercó un productor y le dijo a Rincón que se ubicada en el balcón para ver la final del ciclo… y ella le dijo ´por qué no me chupas la….?´, y no le quedó otra que irse enojadísima el balcón”, dijo el uruguayo y luego agregó: “Otro dato importante en esta final fue la ausencia de Flavia Palmiero que se fue mal del programa y sufrió los maltratos de Martitegui, pero en este caso sería un viaje lo que le impidió estar para acompañar a los finalistas”, dijo Lussich.

Ahora resta esperar el 21 de junio para conocer al ganador del certamen de cocina que tanto dio que hablar en estos meses.

Mientras tanto, la producción de Telefé ya trabaja en la tercera edición del ciclo e intenta convencer a Wanda Nara que sea parte del éxito del canal de las pelotas.