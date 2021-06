Alex Caniggia salió a hablar luego de su eliminación de MasterChef Celebrity

Luego de la eliminación de Alex Caniggia de “MasterChef Celebrity” (Telefé) este último domingo por no presentarse a competir en la gala de eliminación, el influencer usó sus redes sociales para referirse al tema.

El joven se mostró indiferente a las palabras del jurado sobre su salida, especialmente a la de Germán Martitegui quien fue el más duro con sus comentarios sobre la actitud del participante.

A través de su cuenta de Twich el hijo de Mariana Nannis comentó: “¿¡Eh!? ¡Si yo renuncié! ¡Qué voy a abandonar, cara verg…!”, comenzó diciendo Alex.

Luego agregó: “Yo renuncié! Que ‘Caniggia’, ahí tendrían que haber eliminado a un ‘barat’, yo ya renuncié, estoy en mi casa viéndolo tranquilo por YouTube”, agregó.

“Trucho, truchísimo. A uno de estos tendrían que haber eliminado. ¡Mirá si me van a eliminar!”, dijo en referencia a sus cinco compañeros que compitieron en la gala e excepción de Georgina Barbarossa que estaba en el balcón.

“Alex renunció, que es diferente a no presentarse. Renuncié. Que quede claro…Renuncié, perri. Me hinché las pelotas de cocinar. Me hinche la pi… y renuncié. Soy el rey, el número uno, como yo no hay ninguno”, comentó.

“Al más ‘piju’ no lo elimina nadie, gente. Quedense tranquilos que yo renuncié…El jurado es un cagón, tendrían que haber eliminado a uno de ellos”, dijo en referencia a los reconocidos chefs.

“Le dejé la vía libre para que un ‘barat’ gane. Les cerré el cu… a todos los que decían que cocinaba mal. Les deseo lo mejor a los que quedaron porque son los que mejor cocinaron, obvio. Es un concurso de cocina. A mis excompañeros les deseo lo mejor y que gane el que mejor cocine”.

“Gente, no me extrañen. Voy a volver dentro de poco y no se olviden que el Chela va a volver con todo a la tele. El Chela, televidentes, va a volver con tutti”, finalizó diciendo Alex fiel a su estilo.