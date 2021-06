¿De novio? Luciano Castro fue visto con una hermosa mujer

A poco menos de 30 días de la separación con Sabrina Rojas, Luciano Castro ya no estaría solo. En el programa “LAM” (El Trece), Ángel De Brito comentó que el actor ya no está solo y que se está viendo con una mujer que no pertenece al ámbito mediático.

Según las angelitas, Castro llegó a su casa acompañado por una nueva mujer que nadie conoce pero que, evidentemente conquistó el corazón del musculoso.

Hace algunos días Sabrina Rojas confirmó a través de mensaje de texto a De Brito que ya no estaba junto al padre de sus hijos y que la ruptura se había dado en buenos términos.

Ahora y con la vía libre, Luciano ya no tiene que ocultarse y disfruta de una nueva relación aunque aún no se conozca a la protagonista de la historia de amor.

“Fue visto este fin de semana, ayer más precisamente (domingo), en un barrio cerrado de Tortugas, en esa zona, ingresando con su camioneta con una chica…”, finalizó De Brito luego de un enigmático.