El vestido escotado de Rocio Guirao Díaz brilló en la noche del lunes

Roció Guirao Díaz mostró este lunes un loock bastante sensual. Un vestido negro corto con un escote pronunciado que seguramente volvió locos a sus seguidores. En Instagram, la modelo dejo todo a la imaginación de sus fanáticos, luciendo sus curvas con una sonrisa letal y cautivante para hombres y mujeres que la admiran.

La influencer, con más de 1.9 millones de seguidores sabe cómo generar repercusión en ellos y, mantenerlos activos. Siempre hay actividad en su cuenta. Ya sea posando en la playa o compartiendo momentos con su familia, nunca falla en marcar tendencia.

Roció tomó su celular, posó sensual frente al espejo y realizó el video. El resultado fue una postal suya que muchos fanáticos cibernautas habrán elogiado. Naturalmente, en las imágenes no pasó desapercibido por nadie que la viera. Si bien al ser una historia no se puede comentar directamente, esto no los privó de resaltar la belleza de la modelo por otros medios. A su vez, momentos después de subir la historia, ella misma publicó el mismo look y las fotos alcanzaron más de 15 mil 'Me gusta', siendo furor en redes sociales.