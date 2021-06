Panza al aire y escote: Natalia Weber hizo delirar a sus seguidores

Natalia Weber no es solo la esposa de Mauro Zarate. La modelo también sabe cómo generar los suspiros de sus más de 671 mil seguidores. En esta oportunidad, la morocha posó sensual con un look que dio que hablar. Una camisa cuadrille desprendida que dejó ver su panza increíble al aire y un escote muy elogiado.

En las redes sociales, la postal generó gran repercusión. En solo minutos la publicación cosechó más de 5 mil ‘Me Gustas’ y miles de comentarios elogiosos. ”Tan bella como siempre”, “Qué mujer más preciosa feliz lunes”, “No sé qué está más bueno si el look o vos”, “Diosa”, así se expresaron sus fanáticos cibernautas.

Pero Natalia, también fue noticia hace unos días, cuando en el programa ‘Pampita Online’, la panelista contó que quiere ser mamá por tercera vez pero el futbolista se niega. “Desde que estamos trabajando juntas me agarraron ganas de tener un tercero. Te veo tan linda, con la pancita y me dieron ganas, pero Mauro no quiere”, se lamentó.