Romina Richi recordó los ´atributos´ de Luciano Castro

Deslumbrando en “ShowMatch: La Academia” (El Trece) Romina Richi fue invitada al programa del Nueve “Hay que Ver” para hablar de sus expectativas en el reality y sobre su carrera como actriz.

Invitada a participar de un juego por Denise Dumas, Richi debía responder “¿Lo dijo?, ¿o no lo dijo?” y una de las preguntas se refería a Luciano Castro.

“Pude comprobar que lo que dicen de Luciano Castro es verdad, ¿¿¿está muy bien???”, sorprendida por la consigna y tentada de la risa la actriz aseguró: “Eso es verdad, pero no sé si lo dije”.

La conductora no se quedó conforme con la respuesta y fue por más al pedir detalles: “Lo comprobé, pero no al punto que se están imaginando ustedes… Hice teatro con Luciano, tuvimos muchos ensayos y sí, pude comprobar que es una bomba”, dijo la ex mujer de Fito Páez.

En el final del juego la entrevistada agregó: “Claro que sí, es una bomba, está comprobado. Tuvimos escenas de sexo, pero no sexo, pero en esas escenas no se puede testear nada que es muy incómodo”.