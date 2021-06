´A mí nadie me ordena´: el escandaloso posteo de Alex Caniggia en Instagram

A pesar de haber sido eliminado de “MasterChef Celebrity” el pasado domingo por no haber asistido a la gala de eliminación, Alex Caniggia volvió a usar sus redes sociales para decir que se fue por voluntad propia y no echado como están afirmando desde Telefé.

Este martes el hermano de Charlotte Caniggia compartió una foto en Instagram en donde se lo ve con cara de enojado en el decorado del reality de cocina y manifestó: “A LOS QUE DICEN QUE ME ECHARON ME DAN PENA...SOY EL PUTO AMO A MI NADIE ME ORDENA...HAGO LO QUE QUIERO EN ESTA CUARENTENA... USTEDES SIN MI NO EXISTEN, SOPLENME LA QUENA!!!!! #ELMASPIJUDO🍆 #ELREY #ELXELA”.

Como era de esperar el influencer obtuvo el inmediato apoyo de sus fanáticos que en cuestión de pocas horas dejaron en su posteo más de 222 mil “likes” y mensajes de apoyo al mediático.

Esta manifestación del hijo de Mariana Nannis quizás tenga un destinatario y ese es Marcelo Polino que en contacto con “Intrusos” (América) habló duramente del joven y dijo: “Me dio tristeza que haya quedado descalificada una persona que venía bien en el certamen. Estaba tratando de cambiar su imagen pública y que haya desaparecido así del certamen y que sus compañeros se quedaran esperando una despedida fue raro”, comenzó diciendo el periodista.

Luego sumó: “Si es un personaje le salió mal. Creyó que el formato lo iba a ir a buscar y yo, un poco en broma y un poco en serio, decía que formato mata ego. Él dijo ‘si no voy van a venir a buscarme, van a rogarme para que vuelva’. Empezó la gala, no llegaste y arrancamos”.

Para finalizar en “Embajador” del ciclo en Telefé comentó: “Cuando uno renuncia se presenta en la empresa y dice ‘llegué hasta acá, no tengo más ganas, no puedo, no me gusta, no me sirve, tengo otra cosa’. Eso es renunciar. Se perdió una gran oportunidad porque estaba bien visto en el certamen, venía de meses y de años muy complicados. Había cambiado la imagen pública”.