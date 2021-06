El pedido desesperado de Yao Cabrera tras confirmarse la pelea

Luego de que Yao Cabrera, el influencer uruguayo, lo desafiara a una pelea de boxeo al Chino Maidana, y el excampeón del mundo no se quedó en silencio y le respondió. Sus palabras no hicieron más que subir la temperatura de un cruce que, poco a poco, empieza a tomar forma.

A través de un video que publicó su hijo, el Chino fue muy directo con Yao Cabrera. “Che, vos, ¿cómo es que se llama, Yoyo? (le pregunta a su hijo). Yao Caver..., mirá, yo no peleo con amateurs ni con pel..., pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país”, fue la respuesta, publicada el martes. Apenas apareció el video del Chino en las redes sociales, el propio Yao Cabrera entendió que con esa respuesta había aceptado la pelea. “Acaba de aceptarme la pelea el Chino Maidana. Si él gana, me voy de la Argentina para siempre”, escribió en su cuenta de Instagram.

Pero este miércoles, el influencer uruguayo se dio cuenta de que, si finalmente llega a haber un combate, no la va a pasar bien. Por eso subió a su cuenta de Instagram un desesperado pedido para que alguien lo ayude a entrenarse. “Estoy buscando un boxeador profesional, un entrenador profesional, ¿ok? Sí, porque me voy a pelear con el Chino Maidana, nada más y nada menos. Así que si ustedes conocen a alguien, escríbanle ‘entrená a Yao Cabrera, entrená a Yao Cabrera’. Necesito alguien que me entrene de verdad”, se lo escucha decir al youtuber en un video publicado en sus redes sociales.

El influencer adelantó que la velada estará compuesta por varios combates y shows musicales. “Tenemos pensado que peleen la Mole Moli contra el Patón Basile y la Tigresa Acuña contra La Chabona (influencer). La nuestra sería la pelea estelar”, detalló. Desde el lado de Maidana por el momento no hubo ninguna declaración oficial al respecto.

Fuente TN