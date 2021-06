Rodrigo Lussich sorprendió al contar una experiencia paranormal que le salvó la vida

Este martes y dejando por un rato los escándalos mediáticos, Rodrigo Lussich contó en “Intrusos” (América) una vivencia personal que dejó helados a todos sus compañeros del programa de espectáculos.

En su relato, el uruguayo aclaró que se trató de un fenómeno paranormal que aún le cuesta entender a pesar del paso del tiempo pero que gracias a lo que sucedió sigue con vida.

"Yo estaba con el perro, mi anterior labrador que falleció de viejito, que se trenza con un dálmata", comenzó relatando el conductor luego de la nota de Teresa Calandra en “PH Podemos Hablar” en donde contó que “vio la luz”.

Luego Lussich continuó: "Pongo la pierna para separarlos y el dálmata me muerde en la arteria femoral, con lo cual yo pude haberme desangrado en minutos. Estaba paralizado por la situación, sentía que me moría. No podía hacer nada. Era como una canilla abierta, me estaba desangrando", dijo y agregó: "Dios no quiso llevarme en ese momento. No era mi hora".

Luego sumó un dato clave que salvó su vida: "Yo tenía un pullover en los hombros. Alguien apareció de la nada, porque yo no reaccionaba, me desanudó el pullover, me hizo un torniquete y me salvó la vida. Cuando miré a mi alrededor a ver quién me había ayudado, esa persona había desaparecido. Creer o reventar", dijo Lussich.

"No se me hubiera ocurrido jamás hacer un torniquete con ese pullover. Alguien me hizo el torniquete en la pierna y me salvó la vida literalmente, porque la ambulancia tardó en llegar", dijo el periodista ante la mirada asombrada de sus compañeros.

Inmediatamente después del relato, Adrián Pallares consultó sobre quién cree Lussich que lo salvó: "Un ángel de la guarda, alguno de mis abuelos. Yo no he perdido gente más cercana que ellos. Alguien bajó, me puso el torniquete y me salvó", finalizó emocionado.