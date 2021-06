Rompió el silencio el hijo del 'Chino' Maidana: 'Vas a morir violín'

El pasado martes 8 de junio se conoció que la pelea entre Mayweather y Paul tendrá su versión argentina. Esto se debe a que el odiado youtuber Yao Cabrera retó a un combate al reconocido boxeador 'Chino' Maidana. Para sorpresa de todos el santafesino accedió y prometió "fajarlo" para que se vaya del país. Ahora su hijo rompió el silencio y salió a cruzar al influencer.

El chino Maidana va a hacer feliz a 44 millones de personas, gracias chino por ser argentino uD83EuDD1CuD83CuDFFCuD83EuDD1BuD83CuDFFC pic.twitter.com/dJtOWAk8R7 — sampa (@LasampaoliTW) June 8, 2021

"Che vo', Yao Cabrera, yo no peleo con amateurs... ni con pelotudos, pero a vos te voy a fajar para que te vayas del país". Así anunciaba el "Chino" Maidana que efectivamente combatirá contra el polémico creador de contenido nacido en Uruguay. Esto generó un revuelo impactante en las redes sociales.

Horas después de que esto se conociera el hijo del deportista, también llamado Marcos Maidana pero más conocido como "Rufus", apuntó contra el charrúa. El joven directamente trató de abusador a Cabrera y aseguró que no esta preparado para medirse ante un "peso pesado".

"Recién me despierto y veo que Yao Cabrera quiere pelear con mi viejo de verdad. Me pongo a pensar que el violín ese esta buscando fama de todos lados. Así que bueno ni cabida y déjenlo morir a ese violín. Yao Caverg*, seguí tirándole sillas a 'La Chabona', sigan haciendo su show que por lo que veo para los pesos pesados no estas listo. Un beso y si es posible andate del país papá", expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Cabe destacar que "Rufus" usando el término "violín" esta recordando una vieja polémica en la que se vio envuelto el youtuber. La misma se trató de que se viralizaron algunas fotos en donde se lo veía aparentemente besando a sus fanáticas durante un show. El problema es que la gran mayoría de ellas eran menor de edad. Sin embargo este caso nunca llegó a la Justicia.

Este es el video de la declaración en cuestión: