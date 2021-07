Sorpresivo: Fabián Doman deja la televisión y la radio

Luego de varios días fuera del aire de América, Fabián Doman regresó a “Intratables” para realizar el anuncio menos esperado.

Frente a sus panelistas y a toda la fiel audiencia del ciclo de actualidad y noticias el periodista anunció oficialmente que deja la televisión, la radio y el periodismo para volver a "otro amor".

Luego de un silencio inesperado, el ex marido de Evelyn von Broke anunció que desde este jueves 1 de julio se desempeñará como el nuevo Director Institucional de EDENOR.

"Yo no voy a estar más en este programa, tampoco en Radio La Red. No me voy a otro canal ni otra radio. Voy a cambiar, si se quiere de profesión", arrancó diciendo Fabián Doman.

"Desde mañana (1 de julio) voy a ser el Director Institucional de una de las empresas más importante de la Argentina, hablo de EDENOR", anunció el periodista, de 57 años quien dijo que la decisión se tomó en las últimas horas.

"Me costó cerrar (el trato) porque me costaba dejar el periodismo", comenzó diciendo y agregó: "Yo empecé en este no siendo periodista. Yo comencé en el mundo de los medios de comunicación como asesor de comunicación e imagen. Fui jefe de prensa de una campaña en el 89, la campaña presidencial de Álvaro Alsogaray. Era muy joven yo", rememoró el conductor.

"Después hice periodismo, dejé el periodismo. Viví en Estados Unidos. Allí fui director de prensa de la embajada. Trabajé en la comunicación internacional de la negociación de la deuda del FMI y el Banco Mundial".

"Es decir, en parte también vuelvo a mi otro amor, que es la comunicación y la comunicación corporativa", dijo Doman y finalizó diciendo: "Empiezo un trabajo que requiere una dedicación full time".