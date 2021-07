Gastón Dalmau volvió a Los Ángeles y sorprendió con una foto

Luego de la adrenalina por ser el ganador del programa más exitoso de la televisión argentina “MasterChef Celebrity” (Telefé), Gastón Dalmau confirmó que se quedará trabajando en Argentina y que invertirá su premio en un emprendimiento gastronómico.

Con su pareja y su mascota en Los Ángeles, Dalmau decidió tomarse unas vacaciones para estar con sus afectos y comentar su decisión a su novio José Navarro.

A través de sus redes sociales, el actor compartió una sorpresiva imagen desde Estados Unidos que conmocionó a sus seguidores. Sentado en una silla junto a una enfermera, el ex “Casi Ángeles” recibió la vacuna contra el Covid 19 y quiso compartirlo en sus redes sociales: "I got vaccinated (me vacuné)", escribió el triunfador de Masterchef.