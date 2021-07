Víctima de ciberacoso, Nati Jota vivió un mal momento en las redes

Luego de ser acusada por “sexualizar” al deportista Jorge Tucu Correa al postear una foto en ropa interior del jugador de fútbol, Nati Jota vivió un dramático momento en las redes que compartió con sus seguidores.

A través del chat privado de su cuenta de Instagram, la mediática recibió fotos explícitas de un usuario y entró en pánico al ver el mensaje.

En la comunicación, la persona anónima envió a la rubia una foto de su miembro junto a una imagen de la influencer compartida hace un tiempo atrás en las redes.

“Obviamente solo quiero terminar con el tema de ayer porque recibí demasiada agresión, pero entre esos insultos me llegó esto y hace un rato que estoy llorando y temblando. Como si lo mereciera, no sé. No puedo explicar bien lo que siento y solo quizás lo entiendan si lo ven, aunque sea así, como puedo subirlo”, expresó en sus historias de Instragram sobre lo sucedido.

“¿Por qué no puedo subirlo pero si lo tengo que recibir? Si alguna vez hice sentir a alguien un cuarto de lo que se siente esto, que te llegue algo así, no encuentro palabras para pedirles disculpas”.

“Me parece que todavía realmente no entienden lo que siente una mujer al recibir algo así, solo mostrando se puede acercar a la sensación. Cómo me sentí, no exagero, hasta me sorprendí yo misma”, cerró Jota muy angustiada.