Atenti: vuelve Bake Off y busca participantes de Argentina

Poco a poco va llegando el día en que de un nuevo comienzo al certamen de pastelería que dejó a muchos fanatizados. Es que Telefe ya abrió la convocatoria para los nuevos participantes de la competencia: “Bake Off Argentina, El Gran Pastelero”.

Por lo que se pudo conocer, las autoridades del canal van a esperar que finalice La Voz Argentina, lo cual sería aproximadamente en septiembre. Es decir que desde allí iniciarían con la mega producción que encabeza con la conducción de Paula Chaves.

Hace unos días la conductora renovó contrato para ser parte de la competencia. Por ello es que durante una nota indicó: “Se vienen cosas muy lindas para el 2021. Capaz que un Bake Off. Veremos. Con todo lo que pasó este año me parece que vamos a tener un Bake Off 3”.

Por el momento no hay jurado confirmado. Es que con el éxito de uno de ellos en Masterchef y la ida de otro a un canal competidor, todo esta en duda. Cabe recordar que en las dos ediciones anteriores los chef a cargo de la degustación y selección del ganador fueron Christophe Krywonis, Pamela Villar y Damián Betular.

Para los pasteleros amateurs interesados, deben tener en cuenta que podrán anotarse ingresando a Telefe.com/convocatorias y de ese modo ser parte de la competencia más dulce.