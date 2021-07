Amalia Granata atacó a sus empleadas domesticas y las acusó de flojas

Amalia Granata se carácteriza por no tener pelos en la lengua a la hora de opinar. Esta vez lo volvió a hacer pero sorprendió con la fuerte declaración. Es que durante el programa de Marcelo Polino, sugirió que las mucamas siempre la abandonaban muy rápido.

Al mismo tiempo, con un poco de enojo en su palabras, Granata reaccionó y se puso a la defensiva: “No sé por qué pasa eso, yo soy demasiado tranquila y les doy la mano y me agarran el brazo”. La legisladora no finalizó con eso, sino que siguió "lo que pasa es que hay que trabajar... y no todas tienen ganas de trabajar”.

La diputada de Santa Fe mencionó: “Parece que las que me tocan a mí, no tienen ganas de trabajar. Yo necesito alguien que me ayude, salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago. ¡Necesito ayuda!”.

Esta no es la primera vez que sus palabras son vistas como inoportunas, ya que durante el análisis por la legalización del aborto y la asociado a la pandemia dijo: "Quisieron legalizar la muerte y la muerte vino a ellos”