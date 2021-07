Magalí Aciar: "Esta es la primera vez en mi vida que recibí miles de mensajes que no eran odio"

Magalí es la joven de Rawson que la rompió en La Voz logrando que 3 de las 4 sillas de jurados den vuelta para tenerla en su equipo. El programa emitido el viernes pasado mostró el talento de la sanjuanina que deslumbró con los matices peculiares de su voz. De este modo es que ella se quedó en el equipo encabezado por Ricardo Montaner.

Luego de varios días en que se habló mucho de ella y reposteos de los mensajes de orgullo por ser de la provincia cuyana. Y recién hoy logró reunir fuerzas para postear en redes sociales un mensaje general a sus seguidores y las sensaciones que tuvo al pasar por el exitoso programa que se transmite en Telefe.

Su mensaje, el cual esta acompañado de una foto de su momento cantando comenzó: "Me tomé un poco mi tiempo para animarme a subir esto, pero es que realmente estoy viviendo dentro de una película.". Al mismo tiempo aseguró: "Me levanto y me pregunto si tanto amor y tanto apoyo es real, o si a caso fue un sueño muy bien soñado en la posición justa durante toda la noche".

Posteriormente la joven enfatizó en que "cantar me hizo vivir cosas hermosas y cosas muy duras". Una de las frases más llamativas de su discurso fue "esta es la primera vez en mi vida que recibí miles de mensajes que no eran odio, esta vez eran amor. Y por eso voy a estar eternamente agradecida con todes!".

Concretamente sobre el certamen indicó "esta experiencia es maravillosa, casi irreal. Gracias! Gracias! ". Sus agradecimientos se profundizaron señalando a todos quienes la apoyaron en su carrera "a mi mamá por parar la oreja cuando tiré mis primeras notas, a mi papa por darme asilo en su experiencia musical, a mis amigas por siempre apostar por mi, a mi novio por ser mi copiloto en esta nave galáctica, a las pibas por ser mi inspiración más grande 💚 a todxs y cada unx que se toma el tiempo de mandarme un mensaje de apoyo".