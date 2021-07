¿Nació el amor?: dos grandes figuras tuvieron una cena romántica

Se trata de Alberto Martín y de Carmen Barbieri. Quienes se habrían encontrado y tenido una cena romántica. Aunque todo nació en medio de una chicana y declaración de amor por pare del caballero.

Sucede que hace pocos días el actor Alberto Martín le declaró su amor en vivo a Carmen Barbieri. Concretamente dijo: "Es una mujer muy querible, tierna y que me gustó abrazarla. Más no puedo decir". Luego, la Leona salió al aire vía telefónica y lo sorprendió: "Él se sienta en el programa, me declara el amor y no me contesta los llamados. Hemos pasado momentos hermosos y tristes. Yo soy la Carmen de la familia".

Luego de que en vivo él le propusiera una cena, este miércoles confirmaron el encuentro y mostraron las imágenes de la cena que mantuvieron.

El video que muestra el momento fue publicado en la cuenta del programa de Intrusos que analizaron la nueva posible relación amorosa.