Se las mando: La Chepi firmó pero se olvidó que es exclusiva de otro canal

La semana pasada, Dani La Chepi anunció en sus redes sociales que luego de su paso por el éxito de MasterChef Celebrity, se sumaría a Polémica en el Bar, el programa conducido por Mariano Iúdica. Sin embargo, el tiro le salió por la culata.

Estaba muy contenta que compartió en sus historias y en su feed de Instagram una foto en la que se la veía firmando el contrato en las oficinas de la productora Kuarzo Entertainment. Pero las fotos desaparecieron misteriosamente de un día para otro.

Por esto es que tuvo que salir a aclarar lo que paso en realidad. "Yo firmé, subí (a Instagram) y me mandé una caga... por inexperta porque hay una cláusula de Telefe que dice que la prioridad la tienen ellos". Al mismo tiempo la instagramer señaló "entonces, todavía no sé qué va a pasar; si me quedo en Telefe o si me liberan y voy a América".