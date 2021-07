Tenso momento entre los Montaner y Lali por una frase de la cantante

Este miércoles, luego de que un participante de La Voz Argentina brindara una excelente performance en honor a Cristian Castro, Lali Espósito tuvo un intercambio con el clan Montaner. Es que tras confirmar que tomó la decisión de no contraer matrimonio, Ricardo Montaner no evitó pasarlo por alto y terminó mostrándose demasiado apenado por lo que escuchó.

'Elegiste uno de mis temas favoritos. O sea, si a mí alguien me canta esta canción, no voy a decir me caso porque no me casaría. No, quiero decir que es una de las canciones que más me conectan con el amor y con el romanticismo de verdad, eh. En la versión de Cristian Castro, cuando entra el estribillo, es tan precioso ese momento', comenzó diciendo Lali.

Intrigado con lo que escuchó y muy interesado en la respuesta de la cantante, Ricardo Montaner le preguntó: 'Lali, ¿no te vas a casar?'. En este sentido, Lali Espósito le dijo que 'no sé, Monta. No me veo ahí, no digo que no vaya a suceder'. En aquel momento intervino Ricky Montaner, quien en el verano dará el sí con su prometida Stefi Roitman.

'Pero sabes que eso de 'no me veo ahí' yo lo dije mucho tiempo. No me he casado todavía pero me voy a casar. Llega alguien ahí y te da dos golpes...', agregó. Pero Lali Espósito, firme con su decisión, cerró muy divertida: 'En mi caso nunca fue un universo que me despierte algo especial. Sí lo disfruto en otros. Se casó mi hermana y yo llorando'

Y agregó: 'Me encanta ver esa unión. Pero no sé si yo me veo ahí. Hoy, Monta. De pronto, en diciembre te invitó a mi casamiento'. Cabe recordar que desde hace algunos meses, Lali Espósito se encuentra soltera. Luego de terminar su relación con Santiago Mocorrea, la vincularon con nada más y nada menos que Miguel Ángel Silvestre y con David Victori.

Y aunque en ningún momento confirmó o negó estar saliendo con alguno de los galanes españoles, todo indicaría que comenzó una hermosa historia de amor con David Victori. Hace algunas semanas atrás, además de haber sido sorprendidos a los besos en la ciudad de Madrid, habrían visitado la Argentina con una escapadita romántica a las Cataratas del Iguazú.