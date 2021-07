El detalle de la foto de Moria Casán que no le dejaron pasar en redes

Esta semana la diva Moria Casán se mostró en sus redes sociales disfrutando de una cita romántica con su pareja, Fernando “El Pato” Galmarini, en la comodidad de su casa. En la serie de fotos se la ve lavando los platos pero sus seguidores descubrieron algo en las tomas y no se lo dejaron pasar. "A lo que he llegado, ¿vio? Secuencia y consecuencia del #crush”, escribió La One junto a las tomas que hizo su novio.

Son tres fotografías en las que ella pone distintas caras no muy sonrientes, con platos y esponja en mano. En una de las piletas, en tanto, se ven los platos que ya lavó y se están secando, mientras que en la otra aún hay cubiertos que quedan por limpiar. Ella luce un conjunto de calzas negras con estrellas blancas estampadas y detalles en rosa y blanco, que combinó con su campera, y una remera con transparencias.

Sin embargo, los seguidores de Moria Casán se detuvieron en un particular detalle de las fotos que posteó realizando los quehaceres del hogar: el agua no estaba corriendo. “La canilla está cerrada, Mo”, destacó una usuaria. “Mmmmmmm nunca salió agua de esa canilla jajajajajaj”, agregó otra.