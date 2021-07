Casi en topless, Florencia Peña calentó el fin de semana

Al frente de la mañana de Telefé, Florencia Peña sigue sorprendiendo en cada cosa que hace. Desde la conducción, las redes sociales y su emprendimiento como empresaria de moda, la actriz se reinventó en medio de la pandemia por el coronavirus luego de dejar su silla en el jurado del Bailando (El Trece).

Ahora y como es su costumbre, la mediática irrumpió en su cuenta de Instagram con una bikini extrema y un tapado de piel ecológica.

Casi en topless, la ex actriz de “Casados con hijos”, desafió al invierno y manifestó: “Día para abrigarse mucho bebé 😜 #domingo”. El posteo, en pocas horas, ganó más de 94.300 “likes” y cientos de mensajes como: “Diosa”, “te amo”, “Mamita”, “Sos fuego”, “Me calentás”, “Vieja sabrosa😈”, “Tas más caliente que ornalla prendida alto frioo hace 😂”, “Pura hermosura que sos sin lugar a dudas Flor 😍♥️💛🤎🔥🔥”, entre otros.

Hace algunos días Juan Otero, el hijo de la mediática habló de su madre y dijo: "Mi mamá es un amor, nos llevamos re bien. Así como la ves de divertida en la TV es también en casa…", comenzó diciendo y luego habló de su exposición por ser “hijo de…”: “está bueno porque justo a mí me tocó, que me gusta todo lo relacionado al arte y la actuación. Y tener una mamá que trabaja de eso y que la conocen mucho me da como un primer paso para poder ser actor también", finalizó.