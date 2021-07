Chat caliente: Gladys La Bomba reconoció que recibe propuestas de conocidos futbolistas

Con una nueva figura y muchas ganas de estar en televisión junto a Marcelo Tinelli, Gladys La Bomba Tucumana fue una de las invitadas del ciclo de Juana Viale, en reemplazo de su abuela Mirtha Legrand, en la pantalla del Trece.

En esa ocasión, la cantante dijo que para su sorpresa desde que confirmó que está nuevamente soltera, recibe a través de su cuenta de Instagram muchos mensajes de conocidos futbolistas que la invitan a salir.

“Son más chicos que mi hijo”, comenzó diciendo la rubia y agregó: “Me escriben muchos chicos jugadores de fútbol, no vamos a dar nombres, pero me escriben muchos”, dijo Gladys quien se negó a usar la aplicación Tinder para conocer a alguien.

“Yo les digo ‘Pero mi amor, sos menor que mi hijo, tenés 22 años mi vida, no me podés escribir a mí, soy tu abuela’”, dijo risueña la cantante, y para dar más datos de sus candidatos señaló que le jugador usa “una camiseta celeste y blanca pero no son de la Selección argentina”.

“Y me dicen ‘Sos divina, nunca he salido con una chica de mi edad, me encantan las mujeres grandes, ¿cuándo salimos?’”, comentó Gladys La Bomba Tucumana quien dijo que finalmente los rechaza por su edad.