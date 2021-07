El inesperado llanto de Abel Pintos en PH

Este fin de semana en el programa de Andy Kusnetzoff, “PH Podemos Hablar” (Telefé) se vivió un momento inesperado y especial cuando Abel Pintos comenzó a llorar desconsoladamente en el momento del fuego.

"Si pudieras volver el tiempo atrás, ¿a qué momento irías y para qué?", le preguntó el conductor al cantante luego de un momento distendido en “El Punto de Encuentro”.

Sin dudarlos Abel comenzó diciendo: "Volvería a la época de mi comunión. Porque fue la última vez que vi a una amiga, que se llama Corina", dijo el artistas.

[#PodemosHablar] Profunda emoción uD83DuDC94 Abel Pintos se emocionó fuertemente al recordar un episodio del pasado: "La recuerdo cada día de mi vida" uD83EuDD7A pic.twitter.com/BqwrMC0CFV — telefe (@telefe) July 18, 2021

Luego muy emocionado agregó: "Es una amiga de mi infancia, que cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. Vino, me dio un beso, yo le di un beso a ella, y me dijo 'te quiero', y yo no sabía decir te quiero, y no la vi nunca más. La recuerdo cada día de mi vida", manifestó movilizado.

Para darle un cierre a semejante momento que sorprendió a los demás invitados, el conductor dijo: "En algún lugar, ella lo sabe. A mí me gusta creer en eso y seguro que es así. Te pegamos un abrazo desde acá que no podemos", cerró el líder de PH.