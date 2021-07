La Voz Argentina: otro participante que se va indignado del certamen de canto de Telefé

Hace algunos días el joven cantante, Leandro Pérez nacido en Mendoza vivió un incómodo momento cuando se presentó en las “audiencias a ciegas” del nuevo reality de Telefé “La Voz Argentina”.

El cantante callejero que triunfa con su ritmo en la Plaza Independencia de la vecina provincia, eligió para sorprender al jurado la canción de Pappo “Rock and roll y fiebre" y luego de una encendida presentación, ningún miembro del jurado volteó para sumarlo a sus equipos.

Llamativamente al girar su silla Ricardo Montaner exclamó: “¡La partiste!”. Luego Lali Espósito se sumó y expresó: "La rompiste" y en medio de esa situación confusa al experimentado artista consultó a sus colegas: “¿Y por qué no se dieron vuelta?”, cuestionó.

Leandro tuvo una infancia complicada, en la música encontró un refugio "Necesitaba algo que me motivara para seguir mi vida" uD83DuDCAA Desde Mendoza nos visita y trae el rock al escenario de #LaVozArgentina uD83DuDC4F Conocé su historia uD83DuDC47https://t.co/dIvWkSAfgu — telefe (@telefe) July 16, 2021

"Me la pasé increíble con tu versión, lo hiciste bárbaro y volviste propia a la canción", expresó Lali y el novio de Stefi Roitman sumó: "La cantidad de veces que me han dicho que no en la vida son más que las que me dijeron que sí, no te desanimes. Gracias a las que me dijeron que sí puedo estar sentado en esta silla roja grande, gracias a Dios, y seguramente lo mismo va a pasar contigo. No me cabe ni la menor duda, aunque te hayamos dicho en esta oportunidad que no vas a tener muchos sí en tu vida y tendrás influencia en millones de personas con tu voz y con tu música".

Ya me parecia cuando lo vi... Un participante se fue enojado de La Voz Argentina: "¿Por qué no se dieron vuelta?" https://t.co/p7KZTveyGa — Juan! (@Yojuanjunco) July 17, 2021

Más allá de los halagos, Leandro se abrazó a su madre y a su novia, que lo esperaban junto a Marley, muy deprimido y desconsolado.

"Estuviste bien. A no desanimarse. Se te nota muy deprimido, pero lo hiciste bien. No hubo un error que hayas hecho vos”, expresó el padre de Mirko, pero en las redes sociales el enojo se hizo notar como en ocasiones anteriores.