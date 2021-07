De la cocina a la mesa de café: el nuevo trabajo de Dani La Chepi

Luego de participar y sorprender en las cocinas de “MasterChef Celebrity” (Telefé), Dani La Chepi confirmó a través de sus redes sociales que ya tiene otro proyecto laboral en televisión.

Con el contrato de Telefé vencido, la rubia fue tentada por América y desde el lunes 5 de julio se sumará a “Polémica en el Bar” para poner su impronta en una mesa histórica y con personajes bastante “machistas”.

“Una nueva aventura arranca. Desde el lunes 5 de Julio, de 19:00 a 20:30hs, nos vemos en @polemicabar por @americatv

@marianoiudica “Que la fuerza te acompañe” 😂”, expresó La Chepi en su cuenta de Instagram para anunciar su nuevo trabajo.

Como era de esperar, el posteo ganó más de 231mil “likes” y muchos mensajes de felicitaciones, pero también comentarios en contra de Mariano Iúdica calificado como un personaje no muy querido entre las seguidores de la rubia: “Una diosa entre tantos machirulos”, “Te deseo lo mejor, no veo el programa xq no lo soporto a Iudica🥴🙏”, “Noooo que programa de cuarta Polémica en el bar era la de antes. Sorry”, “TE ADORO CHEPI, PERO JUSTO A ESE PROGRAMA? NO ME LO FUMO A ESE LLORON POR NADA¡!¡”, entre otros.