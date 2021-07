Trapitos al sol: Angie Balbiani negó haber tenido un romance con Jorge Rial

Hace algunos años la salida de Angie Balbiani de “Intrusos” (América) estuvo rodeada de rumores de celos por parte de la mujer de Jorge Rial y de algunos malos entendidos que nunca llegaron a esclarecerse.

Ahora y luego de unos años, la panelista de “Editando Tele” (Net TV) habló de su salida del histórico programa de espectáculos y de su supuesto vínculo amoroso con el conductor.

Invitada a Pampita Online, Balbiani fue por todo y no se quedó callada en una picante entrevista junto con su amiga conductora: "¿Qué pasó con Rial? El otro día comentaste que había corrido un rumor, ¿qué fue lo que hizo que empezara a correr ese rumor?", preguntó Pampita. Sin filtro y decidida Angie comentó: "Un rumor es siempre un rumor. Una cosa es un rumor y otra es la realidad. Lo que pasó fue que mi contrato con Intrusos vencía en febrero, cuando está llegando mi fecha de caducidad, viene una reunión y me dicen: 'Angie, vamos a hacer un cambio, vamos a incorporar a otra persona. Gracias por todo. Hasta acá llegaste'. Obviamente, siendo Jorge Rial, una figura a la que no le dejan pasar una... Yo no soy la primera ni la última a la que le adjudican un rumor de romance", dijo la invitada.

Luego Pampita fue por más y preguntó: "¿Y el rumor de romance, esta mano negra, de dónde puede salir?". En ese momento Angie no dudó y respondió: "Puede salir de un enemigo de él. Puede salir de una necesidad de generar prensa. El rumor original decía que la mujer de él (Romina Pereiro) quería que yo me quedara sin trabajo".

Gabriel Oliveri no se pudo contener y se metió en la conversación: "¿Pero vos qué creés? En el ambiente se corre 'la rajaron de Intrusos porque salía con Rial'. Tenés la oportunidad de sacarte esa mochila de encima".

Muy calmada la ex “Rebelde Way” respondió: "Es que yo no tengo ninguna mochila encima porque yo no salí con Rial. De hecho, si yo hubiese salido con un conductor famoso, por lo menos hubiera cambiado el auto. Tengo el mismo del 2008. No soy tan mala en la cama como para seguir con el mismo auto. Alguna ventaja hubiera sacado", dijo irónica.

Luego y en un gran momento de su vida en donde espera un hijo junto a su novio Juan, la panelista agregó: "Mi pareja vivió el rumor como el culo. Yo también lo viví como el culo porque te toca mucho la honra. Él está muy acostumbrado porque es Jorge Rial, pero yo no", concluyó la invitada al programa de Ardohain.