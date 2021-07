La Voz Argentina: los ´novios´ salieron a explicar cómo se conocieron

Este domingo Santiago Manrique fue elegido como un nuevo participante de “La Voz Argentina” luego de su interpretación del tema “Neón” de John Mayer.

Dentro del team de Ricardo Montaner, las redes sociales no tardaron en encontrar pruebas que lo vincularon inmediatamente con Jacinta Sandoval, la esteticista de Stefi Roitman y quien fue acusada de entrar por acomodo al ciclo.

Luego de varias críticas en las redes sociales, Sandoval junto a Manrique compartieron un video en sus historias de Instagram y contaron cómo surgió su relación.

“Escuchame una cosa lo que andan diciendo” comenzó diciendo Sandoval a lo que Manrique contesta: “Que estamos acomodados… a ver una cosa, yo audicioné en 2019, en esa época me llamaron del programa, me dijeron que quedé en La Voz pero después no se hizo el programa”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Al final el reality se hizo este año y a Jacinta la conocí en el casting, hace dos años y a Stefi Roitman la conocí este año en abril”, dijo el joven.

Finalmente Sandoval agregó: “Vamos a cerrar esta conversación mi querido amigo con una pregunta: ´Podrán´????”.