´Todo vuelve´: el mensaje de la madre de Lali a Darío Barassi

Luego de ser reconocido, junto a Lali Espósito, como una de las personas más querida en la televisión argentina, Darío Barassi agradeció el amor de su público y el éxito creciente del programa de juegos del Trece “100 argentinos dicen”.

Acabo de lagrimear leyendo esto. Sólo soy un gordo que juega y deja todo, con ambición y con pasión.

Estoy agradecido nivel mil a esta nota y a uds.



100 argentinos dicen: las llamativas razones del éxito de Darío Barassi, que logró ganarle a Vero Lozano https://t.co/VsgZVc2kYK — dario barassi (@dariobarassi) July 19, 2021

Todo comenzó cuando el diario La Nación publicó una nota haciendo referencia a que Barassi ganó en audiencia con su programa venciendo al “tanque” de Telefé a cargo de Verónica Lozano, amiga personal del conductor.

Debo confesar q vuelvo a leerla y me sigue poniendo contento. Sólo no comparto el título atento que mi única competencia siempre es conmigo mismo. Después somos todos trabajadores de este medio q amamos con locura. Distinto canal pero mismo equipo https://t.co/KI20puYkZi — dario barassi (@dariobarassi) July 19, 2021

A través de su cuenta de Twitter, Darío manifestó: “Acabo de lagrimear leyendo esto. Sólo soy un gordo que juega y deja todo, con ambición y con pasión. Estoy agradecido nivel mil a esta nota y a ustedes. 100 argentinos dicen: las llamativas razones del éxito de Darío Barassi, que logró ganarle a Vero Lozano”, dijo el humorista en sus redes.

Atenta a la noticia Majo, la madre de Lali Espósito aportó un dato desconocido que sorprendió a todos: “Quiero agregar que cuando Lali hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros, Darío Barassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. ¡Todo vuelve!”.

Quiero agregar que cuando @lalioficial hizo sus primeros shows y apostó sus ahorros @dariobarassi vino a oficiar de host y no quiso cobrar ni un peso. Todo vuelve! uD83CuDF38 — Majo Riera (@majorieraProd) July 19, 2021

Como no podía ser de otra manera, Darío no tardó en responder a la madre de la cantante y manifestó: “Majo querida!!! Mi peso en cariño x vos y esa enana talentosa conquistadora del mundo. Me acuerdo esas fans entregadas. Lo único q odio es lo q adelgazaste. Basta majo”, bromeó Darío.

Para finalizar Riera agregó: “No me olvido de tu gesto, de buen tipo, buen compañero. Solo te recuerdo q te olvidaste la caja de vinos y por supuesto yo me las tome. Salud!”.