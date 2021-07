Claudia Villafañe sorprendió en las redes con una foto inesperada

Dedicada absolutamente a la familia y luego de dejar de lado su bajísimo perfil, Claudia Villafañe sorprendió en las redes sociales al compartir una foto de una cuidada producción fotográfica.

Subida a una escalera en la cava del restaurante de su nuevo amigo Germán Martitegui, la ex mujer de Diego Armando Maradona posó con un elegantísimo vestido rojo y sorprendió a amigos y fanáticos.

“Eligieron vestido rojo y acá está!. Cuando me convocaron para hacer estas fotos, la verdad es que no quería saber nada! Me daba mucha vergüenza pero el resultado final me encanta! Gracias @veronicaruizyrusso 📸 y a todo el equipo porque una vez más compruebo que cuando trabajas con amigos y te divertís podes sacar lo mejor de vos. Gracias @germanmartitegui por prestarnos este espacio tan hermoso! El vestido es de @patricia.profumo”, dijo la empresaria.

Luego de resultar la ganadora de la primera edición del reality de cocina de Telefé “MasterChef Celebrity”, Claudia se la jugó por un emprendimiento culinario al lanzar su propia caja de ñoquis que espantaron con su precio a sus seguidores.

Al frente de una empresa organizadora de eventos, la rubia se desvive por sus hijas y sus nietos que son lo más importante que tiene en la vida.