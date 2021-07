Audio: la dramática llamada de Chano Charpentier al 911

Mientras lucha por su vida internado de urgencia, siguen apareciendo detalles sobre la situación de Chano Charpentier. Ahora trascendió el audio de un llamado que realizó el cantante al 911 el pasado viernes por la noche. Tras decirle a la operadora que lo atendió que su madre “está mal de la cabeza”, se explayó Chano.

“Está con cuatro médicos que yo no llamé, adentro de mi casa, diciendo que me va a judicializar y me va a meter en un psiquiátrico. Hecho que no tiene nada que ver con nada porque yo estoy llevando una vida normal. Tengo miedo, entren a mi casa como sea”, se escucha en el llamado. Al día siguiente, su familia llamó a la policía y a un psiquiatra porque no lo podían controlar, según informaron.

Este domingo, tres efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al country La Verdad en Exaltación de la Cruz, alertados por otro efectivo de guardia en el lugar. El ex líder de Tan Biónica había agredido a su madre en medio de un episodio de salud mental. Moreno Charpentier, en medio de la secuencia, tomó un cuchillo para cortar pan: uno de esos tres policías tomó su arma reglamentaria y le disparó en el abdomen.

El cantante herido fue trasladado a la clínica Otamendi, donde fue operado y permanece en terapia intensiva: la bala comprometió varios de sus órganos, como el páncreas y el bazo. El test toxicológico arrojó que tenía marihuana y cocaína en su cuerpo. Por otro lado, actualmente el policía que lo disparó no se encuentra imputado ya que el fiscal considera que no hay elementos para hacerlo. Ahora el fiscal deberá esperar la declaración de Marina Charpentier, la madre, que, aparentemente, será en sentido opuesto.

Fuente Minuto Uno