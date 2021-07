La palabra de la madre de Chano: ella asegura que nunca la atacó

Este lunes hubo gran conmoción al conocerse el caso que involucra al músico Santiago "Chano" Charpertier. Es que el reconocido artista tuvo que ser internado luego de recibir un disparo por parte de un agente policial.

Luego de que se conocieran diversas versiones en torno al caso que dejó en grave estado de salud al interprete ex Tan Bionica. la madre de él dio su versión. Es que una de las primeras conjeturas indicaban que Chano la habría agredido, pero cansada de que dijeran eso, la mujer rompió el silencio.

La mujer concretamente manifestó que su hijo “No tuvo un brote psicótico, Lo que tuvo fue un cuadro de excitación psicomotriz”. Esto fue lo que le mencionó a la periodista Sandra Borghi al aire en su programa de TN. Según detalló Borghi, la señora no tenia fuerza para hablar en vivo por lo que se comunicó a través de mensajes con la conductora. Luego de ello aseguró que que el músico no atacó a nadie: “Entró un policía de menos de 20 años y le disparó sin motivo”.

Otro de los datos que dio a conocer la madre del cantante es que: “Eran 10 personas contra un adicto”. Uno de los puntos que no dejo de tocar es que el Estado no ayudó a su hijo, teniendo en cuenta el cuadro de adicción que afrontaba.

Ella fue la que pidió que internaran a su hijo porque estaba dando señales de que necesitaba ayuda. Al la vez acotó que la policía la sacó de la caso y la trató como una "intrusa". También dijo que Chano estaba autoagrediendose en el momento en que ingresaron los policías y allí lo balearon.