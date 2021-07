El desgarrador llanto de la madre de Chano en el Otamendi

En medio de la espera por la mejora de Chano Charpentier luego del disparo de bala recibido en un confuso episodio con la policía en medio de un brote psicótico, este miércoles su madre Marina habló en la puerta del Sanatorio Otamendi y pidió por una Ley de Salud Mental.

"Acá no hay nadie contra nadie. No es una mamá contra la policía. ¿Cómo voy a estar en contra de la policía de Capilla del Señor, que es la gente que nos cuida y ha ayudado a mi hijo tantas veces? Acá solo hay víctimas. La primera víctima es mi hijo que está luchando por su vida. La mamá de Amendolara (oficial que le disparó a Chano) que debe estar sufriendo como yo. Y todas las mamás de todos los Chano que padecen la enfermedad de la adicción, que piden ayuda y no tienen respuestas. Yo solo llamé a la guardia médica para que ayuden a mi hijo. Sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal. Yo solo pedí ayuda. No sé a quién tenían que mandar o cómo es el procedimiento. Solo pido que hagan algo con la Ley de Salud Mental porque estamos todos los padres de los enfermos sin respuesta. La adicción es una enfermedad, está lleno de madres que no tiene visibilidad, que están golpeando un montón de puertas y nadie las escucha”, dijo la mujer quebrada por el momento que le toca vivir.

Visiblemente quebrada Marina agregó: "Quiero agradecer al Sanatorio Otamendi y a toda la gente que nos ha respetado y le mandan fuerza a mi hijo. Y si quieren saber lo que padece un adicto escuchen las letras de mi hijo. Mi hijo hace 20 años que pide ayuda…Quiero agradecerle a su equipo terapéutico, que lo atiende hace toda una vida, porque mi hijo hace 20 años que está en tratamiento".

Finalmente y sobre el estado actual del ex líder de “Tan Biónica” la mujer dijo: "Está todo igual. Déjenme en paz. Por favor, no vengan más".