La Voz Argentina: Lali se ´enamoró´ de un joven participante cordobés

En la última noche de las “audiciones a ciegas” del reality de Telefé, “La Voz Argentina” y ya con los equipos casi completos, Lali se sorprendió con la participación de un cordobés al que consideró muy “guapo” y no pudo ocultar su emoción.

Se trata de Facundo Giovos, el último integrante del team de Mau y Ricky, que impactó con su voz y luego le dedicó un tema a la rubia.

El joven interpretó “Bachata Rosa” de Juan Luis Guerra y con su voz, cautivó al jurado, especialmente a la rubia quien no tenía opción de elegirlo porque ya había completado sus 24 cantantes.

“No puedo creer que no me pueda dar vuelta cuando alguien me parece increíble, como vos”, comenzó diciendo a la distancia sin haber visto bien la cara del cantante.

“Che, Sole, es lindo el pibe”, comentó la actriz de “Sky Rojo” a su compañera de jurado e inmediatamente Rocky le pidió al participante que le cantara a Lali alguna canción a modo de serenata,

“¿Te gustó cómo cantó?”, preguntó Mau. “Sí, también me gustó cómo cantó”, respondió la argentina con una carcajada y luego, más seria dijo: “Sos muy guapo, pero no te vi. Me hubiera dado vuelta porque cantás excelente”.

Luego y casi a final del programa Lali fue al back en donde los padres de Facundo aguardaban junto a Marley y exclamó: “¡Ay, mis suegros!... No me di vuelta porque tenía el equipo completo, pero canta excelente”, y prometió volver a verlos en noviembre durante una eventual fiesta de casamiento.

Desde su cuenta de Twitter, Lali siguió con la “novela” y luego de escuchar que la madre del participante comentó que su hijo cocina muy bien, la cantante no dudó en postear:“¿Y le gusta cocinar? Chau, chiques”.