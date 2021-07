Muy polémico: Alex Caniggia se sumó a Polémica en el Bar

De manera sorpresiva y casi sin anuncio, Alex Caniggia se sumó al programa de América “Polémica en el Bar” (América) conducido por Mariano Iúdica.

Luego de su exitoso paso por “Masterchef Celebrity 2″, el hermano de Charlotte Caniggia “pisó fuerte” en los medios de comunicación al sorprender con su carisma y sus conocimientos de cocina.

Con el paso de los meses y con la creciente presión del reality, Alex Caniggia se ausentó de una de las grabaciones y fue expulsado del reality de cocina de Telefé.

Ahora y con intenciones de volver a la pantalla chica, el polémico joven se incorporó al histórico ciclo televisivo y en su debut mantuvo un fuerte enfrentamiento con Chiche Gelblung.

“La idea de sumarlo es que sea parte de la mesa. Viene de un éxito impresionante. Que debata y que aporte su chispa de locura”, dijo Gustavo Sofovich, productor del ciclo hace algunos días.

En su primer día y a modo de generar misterio, Mariano Iúdica anunció la llegada del joven pero quien apareció fue el humorista Roberto Peña caracterizado como Alex. A los pocos minutos, ingresó el hijo de Mariana Nannis y se generó un divertido intercambio entre ambos.

Chiche no pudo evitar comentar la situación y calificó al nuevo integrante como un “pibe que representa lo peor de la cultura popular”. “La cultura nueva y la juventud es la que manda”, exclamó Alex, pero el periodista le reclamó: “Y son los que se vacunan porque a nosotros, los viejos, no nos vacunan”.

“Hay siete millones de viejos, como yo, que no tenemos la segunda dosis y siguen vacunando pendejos”, continúo Chiche “Yo no me vacuno igual. No me voy a vacunar”, le aclaró el influencer y Chiche consideró que ese no es el mensaje que se debe dar en televisión: “Hay que cuidarse con eso, es un mal mensaje. Cada uno tiene libertad de hacer con su cuerpo lo que quiere, pero no podés hacer un mensaje popular anti vacuna”, expresó.

Un poco incómodos por el momento que se vivió en el debut de Caniggia, los demás integrantes de la mesa de café aseguraron que Alex solamente había manifestado su decisión personal y que no estaba alentando a que la población no se vacune.